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Avrasya Tüneli'nde kaza sonrası su baskını

İstanbul Valiliği, Avrasya Tüneli'nde bir otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarpması sonucu meydana gelen kazanın ardından tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

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İstanbul Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 08.00 sıralarında özel bir otomobilin Avrasya Tüneli'nde itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı belirtildi.

Patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki suyun tünele aktığı bildirilen açıklamada, "Tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmamakta olup, sorunun giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Avrasya Tüneli'ni kullanacak olan vatandaşlarımız, alternatif güzergahlara yönlendirilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Avrasya Tüneli'nin saat 09.00'dan itibaren araç trafiğine yeniden açıldığı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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