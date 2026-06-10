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Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.

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Avrasya Tüneli'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Seyir halindeki bir otomobilin tünelde bulunan yangın panosuna çarpması sonucu söndürme sistemindeki suyun yola aktığı olayda, tünele giren suyun kaynağına ilişkin iddialara İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Avrasya Tüneli'nde pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, çarpmanın etkisiyle yangın söndürme sistemine ait musluk zarar gördü.

Patlayan musluk nedeniyle sistemdeki su tünele aktı.

"Deniz suyu" iddialarına açıklama

Olayın ardından tünele akan suyun deniz suyu olduğu yönündeki iddialar paniğe neden oldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, tünele dolan suyun deniz suyuyla herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Tünel yeniden trafiğe açıldı

Kaza sonrası Avrasya Tüneli güvenlik amacıyla araç geçişlerine kapatıldı.

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından tünelde ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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