Google Haberler

Avrupa Ligi yolunda korkunç kaza: 7 PAOK taraftarı hayatını kaybetti

Fransız Olimpik Lyon takımı ile yapılacak maçı izlemeye Fransa’ya giden Yunanistan takımı PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya’da tırla çarpıştı. Kaza sonucu 7 taraftar hayatını kaybetti, 3 taraftar da yaralandı.

Yunanistan takımı PAOK’un UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Fransa takımı Olimpik Lyon ile yarın oynayacağı maç öncesi katliam gibi kaza yaşandı.

Takımlarını desteklemek üzere Fransa’ya giden PAOK taraftarlarını taşıyan minibüs, Romanya’da tırla çarpıştı. Kaza sırasında otobüste bulunan 10 kişiden 7’si hayatını kaybederken ağır yaralanan 3 taraftar da hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin güvenlik görüntüleri ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Romanya'nın batısında Caransebes ve Lugojel kasabaları arasındaki E70 otoyolunda sollama yapan minibüsün karşıdan gelen tırla çarpıştığı anlaşılıyor.

Romanyalı yetkililer olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydetti.

"En içten taziyelerimi iletiyorum"

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, kazaya ilişkin açıklamasında "Romanya'da 7 genç vatandaşımızın hayatını kaybettiği trajik kaza derinden sarstı. Yunanistan hükümeti ve büyükelçiliğimiz, yerel yetkililerle yakın koordinasyon içinde ve her türlü desteği sağlamaktadır. Bu zor anlarda tüm Yunan halkıyla birlikte, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve PAOK camiasına en içten taziyelerimi iletiyorum. Yaralıların hızla iyileşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Hakkari Yüksekova'da eksi 30 derecede yaşam mücadelesi: Tilki kar üzerinde dondu
Yüksekova’da Sibirya soğukları: Tilki ayakta dondu
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere kapaklandı
Beştepe'de talihsiz an: Nijerya Cumhurbaşkanı yere kapaklandı
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" Karadeniz'e ulaştı
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya’yı fırtına ve hortum vurdu: Ev, sera ve araçlar zarar gördü
Antalya'da şiddetli fırtına sebebiyle halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların koşarak kaçtığı anlar kamerada
Halı sahanın çatısı çöktü: Futbolcuların kaçtığı anlar kamerada
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Derin deniz sondaj gemisi "Yıldırım" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Beşiktaş'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı
Beşiktaş'ta park halindeki 4 otomobil alev alev yandı
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık yaşadı: İşte o anlar...
İzzet Günay, Haldun Dormen'in cenazesinde baygınlık yaşadı: İşte o anlar...
İran'da ABD karşıtı dev afiş meydana asıldı
İran'da ABD karşıtı dev afiş meydana asıldı
Avokado bahçesine gece baskını: 500 bin liralık vurgun
Avokado bahçesine gece baskını: 500 bin liralık vurgun
Kuşadası’nda sel suları denizi kahverengiye boyadı
Kuşadası’nda sel suları denizi kahverengiye boyadı
Macron’un Davos tarzı Trump’ın diline düştü
Macron’un Davos tarzı Trump’ın diline düştü