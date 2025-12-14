Google Haberler

Avustralya’da plajda silahlı saldırı: 2 kişi gözaltına alındı

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, 2 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Avustralya’nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentinde bulunan ünlü Bondi Plajı’nda düzenlenen silahlı saldırıda yaralananların olduğu, olayla bağlantılı iki kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

NSW polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Bondi Plajı'nda silahlı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Devam eden soruşturma kapsamında iki kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada bölge sakinleri, olay yerinden uzaklaşmaları konusunda uyarıldı.

ABC News'ün haberine göre, Başbakan Anthony Albanese'in ofisinden ismi açıklanmayan sözcü, Başbakan'ın durumdan haberdar olduğunu belirterek halka polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu.

Acil durum yetkililerinin yaralılara müdahale ettiği ve polisin, tekne ve helikopterlerle bölgeyi denetlediği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
