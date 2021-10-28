Ayçiçek Yağı 100 liraya dayandı | Gıda fiyatlarındaki artış sürecek mi?

Dolar kurundaki fırlayış ve yüksek enflasyon sonrası iğneden ipliğe her ürüne zam gelmeye devam ediyor. Son olarak zamma uğrayanlar arasında ayçiçek yağı da var.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda bir market zinciri çalışanı ayçiçek yağı fiyatlarına gelen son zammı paylaştı.

AYÇİÇEK YAĞINA DEV ZAM

Görüntülerde çalışanın 4.5 Litrelik Yudum Ayçiçek yağının 88.99'luk etiketinin çıkarılıp, 97 lira 99 Kuruş'luk etkiletin takıldığı görülüyor.

Ceyhun Kuburlu'nun sunduğu Tarım Dünyası'nda konuya ilişkin değerlendirmeler yapan tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi;

Dünyada en çok ayçiçek yağı ithal eden ülke biziz. AB'nin toplamından daha fazla ithalat yapıyoruz. Üretmediğimiz için fiyatlar döviz kuruna bağlı oluyor. Şu an 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı 95 TL oldu. Bu fiyatların artacağını düşünüyorum