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BAE'de sel felaketi: 7 ölü

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 7 kişi hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Birleşik Arap Emirlikleri’nde 2 gündür devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu. BAE İçişleri Bakanlığı, selde 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakanlık, şiddetli yağışların Ras Al Khaimah, Füceyre ve Şarika Emirliklerinde etkili olduğunu belirterek, 879 kişinin selden kurtarıldığını ifade etti.

BAE Ulusal Meteoroloji Merkezine göre, Füceyre Emirliği’nde son 27 yıl içinde temmuz ayının en şiddetli yağışları kaydedildi.

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