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MHP Lideri Bahçeli adaylık başvurusunu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran genel seçimleri için parti genel merkezinde milletvekilliği adaylık başvurusunu yaptı. Bahçeli, böylece MHP'de başvuru yapan ilk isim oldu.
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