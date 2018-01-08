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Bahçeli: "Bir çok yanlış bilgi akışı var"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.
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