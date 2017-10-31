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Bahçeli: Bunun sonu siyasi mezarlık

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, 'İyi Parti' için "Kendilerine tutunacak çürük bir ip buldular ama bunun sonu siyasi mezarlık, ipin sonu mezbeleliktir" değerlendirmesini yaptı.
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