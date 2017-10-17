ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
22 °C

Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıralım

Devlet Bahçeli hükümete üniversite sınavını kaldırma çağrısında bulundu.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.