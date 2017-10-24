ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C

Bahçeli'den ABD'ye: Verin hain Gülen'i, alın telefonu

MHP Genel Başkanı Bahçeli’ ABD’nin tutuklu konsolosluk görevlisinin telefonunu istemesine tepki göstererek “Madem telefon bu kadar önemli verin hain Gülen’i alın telefonu” dedi.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.