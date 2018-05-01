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Bahçeli'den Saadet'in adayına yorum

Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının Temel Karamollaoğlu olduğunun açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Son yılların en popüler siyasetçisi olmuştu, bugün noktaladı. Bakalım bundan sonra ne kadar tekrarlanacak ona bakmak lazım." dedi.
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