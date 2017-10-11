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Bakan Albayrak, nükleer santral için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu Nükleer Santrali'nin bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temelinin atılacağını söyledi.
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