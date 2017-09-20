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Bakan Arslan: Türk Telekom’da gereğini yaparız

Ulaştırma Bakanı Arslan, Hazine'nin Türk Telekom'un yönetiminde belirli hakları olduğunu ve yönetim ile ortaklık süreci konusunda ne gerekiyorsa yapılacağını söyledi.
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