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Bakan Dönmez'in uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in uçağı hava muhalefeti nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş yapamadı. Yaklaşık 40 dakika havada kalan uçak pisti pas geçerken, Bakan Dönmez programa telekonferans yoluyla katıldı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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İstanbul'dan uçakla Ordu'ya hareket eden Bakan Dönmez'in uçağı şiddetli rüzgar nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapamadı. Yaklaşık 40 dakika havada tur atan uçak pisti pas geçerek Ankara’ya rotasını çevirdi.

Bakan Dönmez uçaktan Ordu Valiliği'nin şehit aileleri ve gaziler onuruna düzenlediği iftar programına telekonferans yoluyla katıldı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol üyeleri ile görüştükten sonra şehit yakınları ve gazilerle de konuşan Bakan Dönmez, katılım sağlayamadığı programların telafisini yapacaklarını kaydetti.

Bakan Dönmez'in Ordu programı çerçevesinde Ordu Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edeceği, şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katılacağı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edeceği öğrenildi.

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