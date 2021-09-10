Bakan Ersoy, Osmanlı döneminde batan gemiye daldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Datça ilçesi Kızlan mevkisinde yürütülen arkeolojik su altı kazısında 3 metre derinlikte yer alan 24 metre boyundaki batıkta sürdürülen çalışmaları görmek amacıyla dalış gerçekleştirdi.

Kazı alanında demirleyen tekneye gelen Ersoy, batık alanında yürütülen çalışmalar hakkında Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'tan bilgi aldı.

Geçen yıl başlatılan çalışmalarda batıktan çıkarılan eserleri de inceleyen Ersoy, daha sonra kazı ekibiyle dalış yaptı.

Ersoy, dalış sonrası yaptığı açıklamada, Osmanlı batığı olduğu düşünülen bir batıkta dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl kazı dalışlarının yeni başladığını belirten Ersoy, hem sahip olduğu envanter hem de bugüne kadar yapılmış çalışmalar açısından Türkiye'nin su altı arkeoloji kazılarında dünyada birinci sırada bulunduğunu kaydetti.