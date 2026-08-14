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Bakan Gürlek'in adını kullanıp, kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan çeteye operasyon

İstanbul'da kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan 3 şüphelinin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve bakan yardımcılarıyla bağlantıları bulunduğu izlenimi vererek bir vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Cinayet suçundan yargılanan tutuklu oğlunu dava dosyasından "çıkartabileceklerini" vadeden şüphelilerin 100 bin dolar ve 100 bin lira aldığı tespit edildi.

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İstanbul'da, üst düzey kamu görevlileriyle bağlantıları bulunduğunu öne sürerek bir vatandaşın adli sorununu çözeceklerini vadeden 3 kişi yakalandı.

Şüphelilerin, cinayet suçundan yargılanan bir kişiyi dosyadan çıkartma karşılığında yakınından 100 bin dolar ve 100 bin lira aldığı belirlendi.

Bakan Gürlek'in adını kullandılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada Süleyman Solgun, Gökhan Hüseyin Sarıcı ve Abdullah Doğan'ın kendilerini "MİT görevlisiyiz" diyerek tanıttıkları tespit edildi.

Şüphelilerin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakan yardımcılarını tanıdıkları izlenimi vererek müştekinin güvenini kazandıkları ve tutuklu oğlunun yargılandığı davaya müdahale edebileceklerini söyledikleri öne sürüldü.

Jandarmadan operasyon

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ
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