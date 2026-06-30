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Bakan Kacır: Sağlıkta 70 milyar liralık yatırımın önü açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son bir yılda sağlık endüstrisinde 161 yatırım için teşvik belgesi düzenlendiğini belirterek, 70 milyar liralık yatırımın harekete geçirildiğini ve 5 bin nitelikli istihdamın önünün açıldığını açıkladı. Kacır, yerli sağlık teknolojilerinde önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli kalp-akciğer makinesiyle ilk klinik ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini de duyurdu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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