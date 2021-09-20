Bakan Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci hattı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm Projesi'nin tanıtımına katıldı.

Projenin Kazlıçeşme-Sirkeci arasında atıl bulunan 8,5 kilometrelik bir raylı sistem hattının, yaya odaklı, çevreye duyarlı bir şekilde yeniden canlandırılması çalışması olduğunu belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz, 74 bin metrekarelik yeni yeşil alanı ile, 7,5 kilometrelik bisiklet ve 6,5 kilometrelik yaya yolu ile, 10 bin 120 metrekarelik meydan ve rekreasyon alanları ve 6 bin metrekarelik kapalı sosyal ve kültürel alanı ile İstanbul'umuzun değerine değer katacak çok önemli bir proje. Bunun yanında projemizde 27 adet sanat yapısı, 9 adet yaya ve 12 adet kara yolu geçidi ile, 3 adet yaya ve 1 adet de kara yolu üst geçidi bulunmaktadır. Kısa bir tanımla projemiz, Kazlıçeşme ile Sirkeci arasında 8 istasyonlu raylı sistem ve yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir.

2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sunmayı hedeflediğimiz bu projemiz ile ciddi ekonomik tasarruflar da sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte 2023-2053 yılları arasındaki 30 yıllık süreçte, karayolu bakım ve işletme açısından 425 milyon euro, çevreye olan etkilerin azalmalarından dolayı 117 milyon avro ve zaman kazancı olarak da yaklaşık 243 milyon avro olmak üzere, toplamda 786 milyon avronun üzerinde tasarruf sağlayacağız."