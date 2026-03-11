Bakan Tekin'den 'lise yaşı' ve 'ara tatil' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, son günlerde gündeme gelen “lise eğitiminin 15 yaşında bitirileceği” ve “ara tatillerin kaldırılacağı” iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zorunlu eğitim tartışması sürüyor

Bakan Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin kamuoyunda tartışıldığını belirterek, çocukların bilgiye erişiminin günümüzde çok daha kolay olduğunu vurguladı.

Tekin, bu nedenle öğrencilerin daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesinin tartışılan başlıklardan biri olduğunu ifade ederek, "Biz 12 yıllık zorunlu eğitimi tartışırken artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yüksek öğretime devam edebilmesi lazım. Zorunlu eğitimin yaşını biraz daha erken dönemlere çekilmesi idi tartışma, hala kamuoyundakini tartışmalar izliyoruz, akıyoruz, değerlendiriyoruz" dedi.

Ara tatiller için henüz karar yok

Ara tatillerin kaldırılacağı yönündeki iddialara da değinen Tekin, bu konuda henüz alınmış bir karar bulunmadığını söyledi.

Tekin, “Ara tatiller üzerinden okumayın arkadaşlar. Biz attığımız her adımı izleme ve değerlendirme başkanlıklarımız üzerinden takip ediyoruz. Yani yapılan şeyin arzu ettiğimiz sonuçlar doğurup doğurmadığı, pedagojik açıdan pozitif sonuçlar doğurup doğurmadığı, her kararımız için geçerli. Ara tatiller de bunun içinde. Arkadaşlar değerlendirmelerini yapıyorlar. Yaptıktan sonra kararımızı paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Öğretmen seminerleri online yapılacak

Bakan Tekin ayrıca öğretmenlerin ara tatil dönemindeki seminer programına da değindi. Bu dönemde öğretmenlerin okula gitmeden çevrim içi olarak seminerlere katılacağını açıkladı.

Tekin, "Şimdi güzel olan şey şu, seminerleri bu ara tatil döneminde öğretmen arkadaşlarımız okula gelmeden online olarak yapacaklar" dedi.