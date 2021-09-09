  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Bakan Varank, yerli otomobil için tarih açıkladı

Bakan Varank, yerli otomobil için tarih açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nde gelinen son durumu paylaştı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Türkiye’nin Otomobili Projesi'nde şu anda her şeyin planlandığı şekilde devam ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 yılının sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 yılının sonunda Türkiye'nin Otomobili'ni seri üretim bandından indiğini görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Diğer Videolar
Merakla beklenen Matrix 4'ün ilk fragmanı yayınlandı
Erdoğan: Türkiye göç konusunda yalnız bırakıldı
Başkanlar Konuşuyor: Artvin
Orta Vadeli Program ile 2024 Yol Haritası
Kabil'de olumlu süreç sürerse biz de olumlu yaklaşırız
Suriye'deki petrol sızıntısı Hatay'a kadar ulaştı
Tescilli Kale biberi Avrupa'ya açıldı
Madrid'de dev panda ikiz yavru dünyaya getirdi