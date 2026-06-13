Bakan Yumaklı: 2026 tarımsal destekleri yeniden hesaplanacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gübre ve mazot fiyatlarında yaşanan artışların ardından 2026 yılı tarımsal desteklerinin yeniden değerlendirileceğini açıkladı. Desteklerin belirlenmesinde savaş öncesi öngörülerin esas alındığını belirten Yumaklı, hasat döneminin tamamlanmasının ardından gübre ve mazottaki maliyet artışlarının yeniden hesaplanacağını ve 2026 destekleme ödemelerinin bu doğrultuda güncelleneceğini söyledi.
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