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Bakanlar Kurulu'nda MTV kararı: Yüzde 40'tan aşağı çekilecek

Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, Motorlu Taşıtlar Vergisinin yüzde 40'tan aşağı çekileceğini açıkladı.
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