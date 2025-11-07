Google Haberler

Bakanlık açıkladı: 35 günlük Afrika aslanı ele geçirildi

İstanbul Tuzla'da yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkeye getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Tuzla’da düzenlenen denetimde yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 35 günlük erkek Afrika aslanının ele geçirildiğini duyurdu.

Paylaşımda İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine yönelik Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildiği ifade edildi.

Aslanlar, ekiplerce koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
