  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Bakanlıktan bal komasına giren ayı ile ilgili açıklama

Bakanlıktan bal komasına giren ayı ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Düzce’nin Yığılca ilçesinde son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın." denildi.

Diğer Videolar
TAV'ın yeni yatırım planları | CEO Serkan Kaptan ile Patronlar Anlatıyor
Merkez Bankası daha tam frene basmadı! | Şans Sohbetleri
Diyarbakır ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Enflasyon 24 yılın zirvesinde! | Ekonomist Seltem İyigün ile Piyasa Yorumu
Enflasyon nedir, sonuçları nelerdir?
Yoksulluk neden önlenemiyor? | İyi Bir Dünya
Yatırımcılar Kur Korumalı Mevduat'tan çıkar mı? |HSBC Portföy GM Nilgün Şimşek ile Finans Sohbetleri
Bakan Muş, Togg'u test etti