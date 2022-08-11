Bakanlıktan bal komasına giren ayı ile ilgili açıklama

Düzce’nin Yığılca ilçesinde son zamanlarda ormanlarda kovanların ayı saldırısına uğradığını fark eden çiftçiler, bölgede nöbet tutmaya başladı. Bir çiftçi kovanlarının yakınında boz ayının bayıldığını fark etti. Ayının hayatından endişe eden çiftçi, kamyonetinin kasasına boz ayıyı yükleyerek şehir merkezine getirdi. Veteriner hekime götürmek istediği ayının bal komasına girdiğini fark eden çiftçi, ayının o anlarını sosyal medyada paylaştı.

Bakanlıktan açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Düzce’de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi, ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli “kızımıza” bir isim verelim, adıyla yaşasın." denildi.