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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda test sürüşü yapıldı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolu İdaresi Başkanı Cavit Gurbanov, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Giorgi Gakharia ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda test sürüşü gerçekleştirdi.
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