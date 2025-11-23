Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok

İzmit Balıkhan'daki tezgahlarda beklenen büyük bolluk henüz yaşanmasa da, balık çeşitliliği vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Balık fiyatlarının düşeceğini öngören balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balık alımı var ama istediğimiz bolluk yok. Bir de şunu görmek lazım; çıkan taze balık artık eskisi gibi sadece Marmara bölgesine değil, Türkiye'nin İç Anadolu'daki bütün kasabalara kadar gidiyor. 85 milyonluk bir ülkeden bahsediyorsun" dedi.

Balık bolluğunun beklentinin altında olduğunu ancak yine de çeşidin çok olduğunu vurgulayan Bineklioğlu, "Bolluk istediğimiz seviyenin altında ama her türlü balık var. Şu anda tezgahta 30 çeşit balık var. Çeşit var, seviye devam ediyor. Aynı seviyede, aynı ayarda, hatta düşüyor çıkıyor; her gününe göre değişiyor" diye konuştu.

"Zehirleyecek balığı yemen mümkün değil, kokar"

Balığın sağlık ve güvenlik açısından en iyi yiyecek olduğunu vurgulayan Bineklioğlu, balıkta zehirlenme riskinin neredeyse olmadığını iddia etti. Bineklioğlu, "Gıda zehirlenmesinde en büyük etken tavuk. Tavuk zehirledi mi öldürüyor. Onun için balık sektörü farklı bir sektördür. Balık, en sağlıklı ve en iyi yiyecektir. Bu zamanda balık lezzetli. Yağlı, mükemmel, doruğa ulaşmış düzeyde" şeklinde konuştu.

Halkın rahatça balık alabileceğini söyleyen Bineklioğlu, "Balık; asgari ücretlinin, emeklinin yiyebileceği fiyatlarda. Balıkların en iyisi 200-250 TL bandında. Bu herkesin alabileceği anlama gelir" dedi.

"Pişirilirken balığın kuru olması gerekir"

Balığın saklanması ve pişirilmesi konusunda da pratik bilgiler veren Bineklioğlu, balığın kısa süreli saklanmasında temizleyip hafifçe yıkamanın yeterli olacağını söyledi. Doğru pişirme tekniği için ise şunları önerdi:

"Pişirirken balığın hafif kuruması gerekir. Ondan sonra yağlayıp kızartacaksın. Çok yağda değil, az yağda. Yağın kızgın olması gerekiyor. Kızgın olursa dağılmaz. Bir de iyice ununu, tuzunu atıp o şekilde yapacaksın."