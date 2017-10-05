ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C

Balıkçıların yeni umudu; lüfer

Marmara'da istavrit ve uskumru avcılığından sonra balıkçılar "denizlerin kraliçesi" olarak adlandırılan lüferin bol olmasını bekliyor.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten
Sitene Ekle

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.