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Balıkesir Belediye Başkanı kararını pazartesi günü açıklayak

İstifası istenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, kararını pazartesi günü 17'de açıklayacağını söyledi.
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