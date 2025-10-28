Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik deprem! Yayıncı canlı yayında depreme yakalandı
Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 büyüklüğündeki deprem sırasında canlı yayın yapan bir internet yayıncısının yaşadığı panik anları kameralara yansıdı. İzmir’de bulunan yayıncı, sarsıntı başlayınca korkuyla masanın altına saklandı ve depremin ardından annesini arayarak "çok sallandık" dedi.
Akşam saatlerinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı merkezli deprem, çevre illerde de şiddetli şekilde hissedildi.
İzmir’de yaşayan bir yayıncı, canlı yayın yaptığı sırada sarsıntıya yakalandı.
Depremin başlamasıyla yayıncının panikle ayağa kalkıp masanın altına girdiği, o anların ise kameraya yansıdığı görüldü.
Yayıncı, sarsıntı sona erdikten sonra “çok sallandık” diyerek annesini aradı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem oldu.
