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FETÖ'nün finans kaynaklarından Bank Asya hissedarlarına operasyon

Bank Asya'nın A Grubu hissedarları 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul merkezli 9 ilde başlatılan operasyonda gözaltı ve adreslerdeki arama işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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