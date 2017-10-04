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Başakşehir Belediye Başkanı belli oldu

Başakşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'nin adayı Yasin Kartoğlu seçildi.
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