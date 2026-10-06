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Başakşehir'de ortaokulda kavga: 5 öğrenci yaralandı

İstanbul Başakşehir'de bir ortaokulda öğrenciler arasında çıkan kavgada 5 öğrenci yaralandı. İstanbul Valiliği, yaralı öğrencilerin sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını açıkladı.

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