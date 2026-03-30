Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit, 1'i ağır 16 polis yaralı
İstanbul Valiliği, Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 1 polis memurunun şehit olduğunu, 1'i ağır 16 polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkinde yaşanırken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamada ise saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir-Habipler bağlantı noktasında bariyerlere çarptığı belirtildi.
Açıklamada, "Kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurumuz şehit olmuş, 1'i ağır 16 polis memurumuz ise yaralanmıştır. Yaralı polis memurlarımız çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.