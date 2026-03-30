Başakşehir'de zincirleme kaza: 30 polis yaralı

Başakşehir'de polis memurlarını taşıyan servis aracının karıştığı kazada 4'ü ağır toplam 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Habipler Bağlantı mevkinde yaşanırken olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Valilikten yapılan ilk açıklamada saat 09.00 sıralarında polis memurlarını taşıyan servis aracının, bariyerlere çarptığı, kazada ilk belirlemelere göre 1 polis memurunun şehit olduğu duyurulmuştu.

Ancak ilerleyen saatlerde valilik, şehit olduğu belirtilen polis memurunun hastanede kalp masajıyla hayata döndürüldüğünü bildirdi.

4'ü ağır 30 yaralı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında şehit olduğu açıklanan polis memurumuza hastaneye sevk sürecinde ve hastanede uzun süreli kalp masajı uygulanmıştır. Yapılan kalp masajının son evresinde polis memurumuzun kalbi yeniden çalıştırılmış ve mesai arkadaşımız hayata yeniden döndürülmüştür. Kazada; 4'ü ağır, 30 kişi yaralanmıştır. Yaralıların tedavileri kaldırıldıkları hastanelerde devam etmektedir."