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Başbakan: Müttefiklik ilişkimizle bağdaşmıyor

'Vize' konusunda ABD'nin inandırıcı bir gerekçe ortaya koymadığını belirten Başbakan Yıldırım, "Neymiş, FETÖ gerekçesiyle bir elçilik çalışanı hakkında işlem yapmışız. İzin mi alacaktık?" diye konuştu.
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