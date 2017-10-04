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Başbakan Yıldırım, Büyükelçi Bass'ı kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım Çankaya köşkünde ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ı kabul etti.
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