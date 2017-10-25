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﻿Başbakan Yıldırım: Büyüme çift haneli olursa şaşırmayın

Üçüncü çeyrekte Türkiye'nin G20 içinde en fazla büyüyen ülke olacağını belirten Başbakan Yıldırım, "3. çeyrekte büyüme çift haneli olursa şaşırmayın" dedi.
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