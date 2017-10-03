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Başbakan Yıldırım'dan TEOG açıklaması

TEOG'un yerine gelecek sistem ile ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Her sınıfta yazılı sınav olacak, biri de merkezi olacak” dedi.
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