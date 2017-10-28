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Başbakan’dan hızlı tren müjdesi

Başbakan Yıldırım Konya'da hızlı tren müjdesi vererek, Konya-Karaman hızlı treninin önümüzdeki sene açılacağını söyledi.
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