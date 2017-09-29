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Başbakan'dan TEOG açıklaması: Açık uçlu sorular sorulacak

TEOG'un yerine liseye geçişte yeni sisteme ilişkin konuşan Başbakan Yıldırım, ''Sorular test değil. Sınıfta yaptığı klasik sorular olacak. Açık uçlu sorular sorulacak'' dedi.
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