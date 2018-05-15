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Başbakan'dan Filistin konusunda birleşme çağrısı

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım "Buradan Cuma günü saat 15:00'da Yenikapı Meydanı'nda 'Zulme Karşı Duruş' adı altında bir buluşma gerçekleşecektir. Bütün vatandaşımızı davet ediyorum." dedi
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