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Başkanlar Konuşuyor: Ağrı

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alparslan katıldı.

Alparslan Ağrı Dağı'na yeni tesis kurulacağı müjdesini verdi. Alparslan, "Pek çok insanın Ağrı Dağı’na tırmanma hedefi var. Elbette bu sorular bizi mutlu ediyor. Bizim Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) üzerinden bunun için bir çalışmamız var. Belediye’nin de bir çalışması mevcut. 2 bin 500 metrede ya da 3 bin metre de bir tesisin kurulması, tırmanan sporcularımızın bir gün orada kamp kurması, sosyal tesislerimizin ciddi anlamda verimli bir anlama gelmesi, turizmimize büyük katkı sağlayacak" dedi.

"Başkanlar Soruyor" her perşembe saat 14.00'da Dünya WEB TV'de.

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