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Başkanlar Konuşuyor: Ankara

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz konuk oldu.

Yavuz, "Hedefine uygun ve proje kapsamında teşvikler, planlanırsa Türkiye terminal olur. Türkiye, kuzeydeki ülkelere üretim yaptırıp, Karadeniz’de lisanslı depolar kurarak ürünlerin güneydeki ülkelere satılmasını sağlayabilir” dedi.

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