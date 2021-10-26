Başkanlar Konuşuyor: Ankara

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

rograma Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir katıldı.

Özdebir şunları söyledi;

Ankara’da nükleer enerji konusunda da 10 yıl öncesine dayanan bir çalışmamız var. Bir yandan nükleer santrale malzeme tedariki için hazırlanırken, santrali kendimiz de yapabilmek için çalışmaya başladık. Bu arada dünyadaki gelişmeleri de takip etmeye çalışıyoruz. Şu anda Akkuyu’da devam eden santral sıcak sulu bir tesis. Dünya Atom Enerjisi Konseyi de bu santraller yerine 4’üncü nesil santrallere geçilmesini istiyor. 4’üncü nesil santrallerden de 6 model tavsiye etti. Bu santralleri inceledik. Erimiş tuz reaktörlerinin çok daha yapılabilir olduğunu, sıcak sulu santrallerde kullanılan çok özel malzemelere ihtiyaç duymadığını ve sıfır basınçta çalıştığını gördük. Güvenlik açısından risk daha düşük ve yakıt verimliliği daha yüksek. Bunu yapabileceğimize ikna olduk. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da bizi destekledi. Bir ekip oluşturuldu. TÜBİTAK’tan 30-35 kişilik bir gurup projenin Ar-Ge’sini yapıyor. Özel sektörden firmalar da projede var. Onlar da reaktörün mekanik kısımlarıyla ilgili çalışmalar yürütüyor. Dünya Atom Enerjisi Konseyi’ne bu çalışmalarımız bildirildi. Bu işin resmileşmesi ve fonlanması için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından, hazırlanan strateji planının imzalanıp, dünyaya duyurulması lazım.