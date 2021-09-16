Başkanlar Konuşuyor: Ardahan

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Demirci Ardahan TSO da üniversite iş birliğiyle başlattıklarını ve “Peynir Okulu” projesiyle keşfedilmemiş ürünleri ekonomiye kazandırmak istediklerini belirtti.

Demirci şunları söyledi;

PEYNİR OKULU’NA 1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK

Ardahan’ın ekonomisini güçlendirmek için Ardahan Üniversitesi ile ortak faaliyetler yürütüyoruz. Son projemiz de SOGEP projesi olan “Peynir Okulu.” Ardahan Üniversitesi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ortaklığında Serhat Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz bu projemiz onay aldı. Kaybolmaya yüz tutmuş peynirlerimizi ortaya çıkaracağız. Örneğin Hanak ilçemizin tel peyniri var. Yakında coğrafi işareti alınacak. Kalkınma Ajansı aracılığıyla bir potansiyel çalışması yaptırdık. Bu çalışmada bilmediğimiz 10’a yakın peynir çeşidi çıktı Ardahan’da. Bu peynirleri tanıtmak coğrafi işaret almak istiyoruz. Bu okulumuz lise düzeyinde olacak. Ardahan Üniversitesi’nden de teknik destek alıyoruz. Kız meslek lisesinde gıda bölümünde yürüteceğiz projeyi. 1,5 milyon liralık destek aldık. Önümüzdeki günlerde sözleşmeyi imzalayacağız.