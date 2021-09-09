Başkanlar Konuşuyor: Artvin

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt katıldı.

Artvin ilinin doğanın başkenti olduğunu belirten Kurt, Almanya ve Japonya’daki fuarlara gidip kendimizi anlattık

Kurt 'Nisan 2018’de göreve geldiğimizde, Artvin’in turizminin tanıtılması konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu gördük. Hollanda, Almanya ve Japonya’daki fuarlara gidip kendimizi anlattık. Yurtiçindeki fuarlara da katılarak Artvin’i anlattık. Bunun da karşılığını alıyoruz. Pandemi kapanmaları sonrası yaşanan hareketlilikle bunun da etkisini tesislerimizde görüyoruz. 1 milyon 200 bin misafir ağırladık. Bunun 100-150 bini yurtdışından geldi. Bu rakamları daha da yukarı çıkarmak istiyoruz. Kafkasör bölgemizde ağaç boyunu geçmeyecek şekilde tesisler yapıp turizmini canlandırmak istiyoruz. Orada boğa güreşleri de ilgi çekiyor. Uzungöl ve Ayder’de yapılan yapılaşma yanlışlarını yapmadan buraya hayat vereceğiz.' dedi

DÜNYA Gazetesi Youtube kanalına abone olmak için TIKLAYIN