Başkanlar Konuşuyor: Bartın

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Balık, 'Bartın’a diğer illerin yanı sıra yurtdışından da yatırımcı geliyor. Dubaili bir firma mobilya fabrikası kuracak. Yer tahsisi için bakanlığa gidildi. Yakın zamanda yatırım onaylanacaktır' dedi.