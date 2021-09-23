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Başkanlar Konuşuyor: Bartın

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Balık, 'Bartın’a diğer illerin yanı sıra yurtdışından da yatırımcı geliyor. Dubaili bir firma mobilya fabrikası kuracak. Yer tahsisi için bakanlığa gidildi. Yakın zamanda yatırım onaylanacaktır' dedi.

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