Başkanlar Konuşuyor: Iğdır

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programa Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ve Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe katıldı.

Kumtepe şunları söyledi;

Iğdır, sahip olduğu mikroklima iklim ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin Çukurova’sı. Meyve, sebze ve tahılda bölgenin tarıma en elverişli kenti. Pandemiden tüm Türkiye gibi biz de çok etkilendik. Tüm sıkıntıları azaltacak bir proje var. İstanbul-Karaçi hattı. Akabinde 6. Bölge teşviklerinden daha çok pay alabilmesi için Valimiz öncülüğünde çalışıyoruz. Tekstil sektörümüz de pandemiden çok kötü etkilenmişti. Ama şimdi sektör yeniden hareketlendi. OSB’mizde yatırımların artmasını bekliyoruz. Sadece ekonomimizin tarıma ve hayvancılığa dayalı değil orta ölçekli bir sanayiye de dayanmasını istiyoruz.