Başkanlar Konuşuyor: Kilis

DÜNYA Gazetesi ve TOBB işbirliğinde, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası destekleriyle hayata geçen "Başkanlar Konuşuyor" programında Dünya WEB TV soruyor, 81 ilin oda ve borsa başkanları yanıtlıyor.

Programda 81 ilin iş dünyası temsilcileri ve oda başkanları Handan Sema Ceylan, Vahap Munyar ve Hakan Güldağ ile sohbet ediyor, Türkiye’nin nabzını tutuyor.

Programın bu haftaki bölümüne Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı katıldı.

Celkanlı, “Polateli OSB’mizde istihdam yoğun sektörlere ağırlık vereceğiz. Bu işsizlik sorununa çözüm olma yolunda önemli bir adım” dedi.

Başkanlar Konuşuyor her perşembe saat 14.00'da Dünya WEB TV'de.

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